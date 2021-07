Coronavirus Lazio, D'Amato: "Oggi su quasi 8mila tamponi nel Lazio (-1253) e oltre 15mila antigenici per un totale di oltre 23mila test, si registrano 64 nuovi casi positivi (-8), 5 decessi (+2), i ricoverati sono 162 (-19). I guariti sono 152, le terapie intensive sono 42 (-5). Il rapporto tra positivi e tamponi è allo 0,8% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,2%. I casi a Roma città sono a quota 41.

Vaccini: oltre 5,3 milioni di dosi somministrate, 2,1 milioni di cittadini ha chiuso iter vaccinale. Lazio sopra target nazionale assegnato da Struttura Commissariale di circa il 6%, mancano circa 100 mila dosi Pfizer.

Operazione Delta: Sold out Open night Santo Spirito con 1000 prenotazioni: le vaccinazioni saranno effettuate dalle ore 15.00 di sabato 3 luglio, alle ore 8.00 di domenica 4 luglio. Dalle 19:00 alle 23:00 di sabato esibizione di musica jazz e tra le 05.00 di sabato alle 08.00 di domenica colazione per tutti gli utenti che si vaccinano. Sabaudia: si registra un'ottima affluenza per la vaccinazione anche da parte dei cittadini della comunità indiana

Programma in corso di aggiornamento: Asl Viterbo, vaccinazione dalle 9 alle 16 nei giorni: 3 luglio, Valentano. Asl Latina, vaccinazione dalle 08:30 alle 16:00 nei giorni: 3 luglio, Sabaudia; 4 e 5, luglio San Felice Circeo – 6 e 7 luglio, Terracina – 8 e 9 luglio, Sperlonga – 10 e 11 luglio, Gaeta – 12 e 13 luglio, Formia – 14 e 15 luglio , Spigno Saturnia – 16 e 17 luglio, Minturno Scauri – 18 e 19 luglio, Fondi. Asl Rieti vaccinazione dalle ore 17.00 alle ore 22.00 nei giorni: 4 luglio, Cantalice – 7 luglio, Borgorose – 8 luglio, Poggio Moiano (osteria nuova) – 12 luglio, Castel Sant'Angelo – 14 luglio, Poggio Mirteto – 27 e 28 agosto, Rieti.

Hub vaccinali: aperti 2 nuovi centri di vaccinazioni a Passo Corese (RI) presso lo stabilimento Amazon Italia Logistica e a Civitavecchia presso il porto. Prosegue trend positivo: diminuiscono ricoveri e terapie intensive, zero decessi nelle province di Rieti, Latina, Frosinone e Viterbo.

Asl Roma 1: 22 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi; Asl Roma 2: 10 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi; Asl Roma 3: 9 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 4: 5 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi; Asl Roma 5: 4 i nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso; Asl Roma 6: 8 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Nelle province si registrano 6 nuovi casi e si registrano 0 decessi nelle ultime 24h: Nella Asl di Frosinone si registrano 4 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Nella Asl di Latina si registrano 2 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi; Nella Asl di Rieti si registrano 0 nuovi casi. Si registrano 0 decessi".

Nella Asl di Viterbo si registrano 0 nuovi casi. Si registrano 0 decessi;