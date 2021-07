Quattro nuovi positivi al Covid-19 in Ciociaria nelle ultime 24h su 562 tamponi eseguiti. I negativizzati sono 7. Anche oggi, fortunatamente, i decessi restano a quota zero. I nuovi casi si registrano ad Anagni, Arce, Ceccano e Roccasecca.

In ventitré giorni c'è stata una sola vittima per Covid in provincia di Frosinone, questo il parametro più importante.

Il confronto con ieri

Il mese di luglio si è aperto con 3 nuovi contagi in provincia di Frosinone: 1 ad Atina, 1 a Ferentino, 1

a Ripi. Su un totale di 553 tamponi effettuati. Per un tasso di positività dello 0,54%. Si contano anche 4

negativizzati, persone che cioè hanno superato la malattia. E ancora una volta zero decessi.

Siamo nella settantesima settimana dall'inizio della pandemia in Ciociaria. Dal primo caso del due

marzo 2020 sono trascorsi 487 giorni. L'andamento è stato questo finora: 2 casi il ventotto giugno, 0 il ventinove, 4 il trenta e 3 il primo luglio. Per un totale di 9 contagi e una media giornaliera di 2,25. Ai minimi termini.