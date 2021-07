Tra le colline della Valle di Comino c'è un posto magico.

Un luogo difficile da descrivere perché tutto quello che racconta è un'emozione. E' un casale circondato da ettari di bosco e natura. Da odori inebrianti di fiori ed erbe aromatiche. Qui l'aria è fresca e pulita.

E' un piccolo rifugio dal caos delle città, lontano dai ritmi frenetici. Si scorge su un piccolo colle di Alvito.

Dopo qualche piacevole curva tra le ridenti alture verdeggianti della Valle, è davanti ai nostri occhi.

Benvenuti a Fataverde. E' così che i proprietari hanno voluto chiamare questo posto che ha una storia tutta da raccontare. Sabrina e Roberto sono due affermati architetti del sorano. Lavorano a progetti importanti, hanno due bambini, una casa. Tutto scorre ma non proprio secondo i piani. Perché quei due architetti hanno un sogno. Lasciare la loro routine per ritirarsi a vivere in campagna a contatto con la natura e fare di quella passione il loro lavoro.

E' nel 2016 che il sogno prende forma.

Sabrina e Roberto ristrutturano l'antico casale e danno vita al loro agriturismo. Fata è l'acronimo di fuoco, aria, terra, acqua ed ogni ambiente del casale richiama questi cinque elementi. Il verde è ciò che li circonda.

Da qui nasce "Fataverde". Un nome che riporta alla mente anche le antiche leggende legate all'assenzio che, per chi non lo sapesse, nel 1800 si guadagnò il nome di Fata verde perché, secondo la leggenda, questa bevanda era riuscita stregare poeti maledetti e pittori impressionisti. Qui si serve a fine pasto, di rito.

La magia di Fataverde è nei dettagli, quelli che Sabrina con la sua creatività cura minuziosamente. Dalle luci ai giochi di colore, dalla tavola alla sperimentazione continua dei piatti e delle ricette. Nell'agriturismo di Sabrina e Roberto non c'è un menù, le portate sono sempre "secondo natura" e nascono dalla fantasia di Sabrina che seleziona attentamente i prodotti a km 0 da mettere in tavola. Materie prime di qualità scelte tra le eccellenze che la Valle di Comino offre.

Un'emozione enogastronomica che trova piena realizzazione negli abbinamenti con i vini selezionati da Roberto. Sabrina da buona archichef crea, Roberto coglie quella creatività, la porta in tavola e la racconta.

E poi ci sono le stanze da letto, "Aria" e "Acqua", dove la vena artistica dei due architetti ha trovato libero sfogo. Due stanze alle quali, nei prossimi mesi, se ne aggiungeranno altre nell'ottica di un progetto di ampliamento che prevede anche la realizzazione di un'area benessere con spa, piscina e giardino sensoriale.

Perché il viaggio a Fataverde non si ferma alla tavola.

I due "locandieri" offrono ai loro clienti la possibilità di soggiornare nel casale per vivere a pieno il contatto con la natura che lo circonda. La passione per quello che fanno si percepisce in ogni aspetto.

A "Fataverde" ci si sente a casa e forse è stata proprio questa la scelta vincente di Sabrina e Roberto, fare di quell'agriturismo tra le colline della Valle di Comino non solo la loro casa ma la casa di chiunque sappia ancora emozionarsi davanti alle piccole cose e godere della loro bellezza. Il contatto con la natura, i sapori veri, autentici e incontaminati, i profumi, i sorrisi, la convivialità. La magia di quell'agriturismo tra le colline della Valle di Comino è in tutte quelle piccole grandi emozioni che riesce a regalare.