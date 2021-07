Risolti i disservizi idrici in via Ripi. L'Acea Ato 5 ha effettuato un intervento e ieri mattina l'acqua, dopo due giorni di totale mancanza, è tornata a scorrere dai rubinetti delle case della zona. Il problema era stato registrato già la scorsa settimana con prolungati disservizi; poi, dopo le segnalazioni e i conseguenti lavori, la situazione era tornata alla regolarità. Purtroppo la squadra di manutenzione è dovuta intervenire di nuovo l'altro ieri sera sul serbatoio di Colle Musillo e ieri mattina è stato ripristinato il flusso idrico.

Il disservizio ha creato non pochi disagi. I cittadini della zona, serviti esclusivamente da Acea e privi di pozzi privati, hanno sofferto molto per la mancanza di acqua a causa delle temperature particolarmente elevate. In tanti si sono organizzati con i contenitori e hanno fatto scorta d'acqua dalle fontane, chiaramente con tutti i disagi del caso.

Entusiasti ieri mattina gli abitanti di via Ripi quando, aprendo i rubinetti, hanno scoperto che l'erogazione dell'acqua era stata ripristinata, soddisfatti per l'efficace intervento di Acea Ato 5 che, ricevuta la segnalazione, ha inviato le squadre di tecnici a Colle Musillo e risolto il problema. Ora il caldo fa meno paura.