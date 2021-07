Colonia marina destinata agli adolescenti residenti in paese: pubblicato l'avviso. L'amministrazione comunale organizza la colonia marina nello stabilimento balneare "Il Tucano", a Fondi. Le due settimane individuate per la vacanza sul litorale sono quelle comprese tra il 12 e il 16 luglio e tra il 19 e 23 luglio. A causa dell'emergenza Covid e delle conseguenti restrizioni verranno alternati per ogni settimana gruppi composti da dieci ragazzi. Possono partecipare i residenti nel comune di Pastena di età compresa fra 6 e 14 anni. Il Comune provvederà al trasporto dei minori fornendo a loro e al personale di vigilanza ed educativo il pranzo.

È possibile partecipare presentando domanda sull'apposito modello reperibile all'ufficio protocollo del Comune entro mezzogiorno di venerdì 9 luglio. La domanda dovrà essere corredata del versamento di 65 euro per ogni settimana di partecipazione e del certificato rilasciato dal medico curante attestante le condizioni di salute. Verranno ammesse le domande in ordine di arrivo fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Gli ammessi che si assenteranno dalla colonia senza giustificato motivo saranno sostituiti dai minori che seguono in graduatoria.

L'orario di partenza è fissato per le 7.30 da Borgo San Nicola, il rientro alle 19 nella stessa località. Proseguono le iniziative organizzate dal Comune a favore dei ragazzi, appuntamenti importanti soprattutto in questo periodo di sospensione dell'a ttività didattica in bisogna occupare il tempo libero in modo sicuro e intelligente. Un supporto concreto anche per i genitori che devono lavorare e che possono così impegnare i figli in modo costruttivo.