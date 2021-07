Maggiore efficienza depurativa e minor impatto ambientale, ma anche sicurezza e tele-controllo: a Fiuggi il depuratore di Colle delle Mele è stato oggetto di un importante intervento di ammodernamento da parte di Acea Ato 5, per un importo complessivo dei lavori pari a 225.000 euro. «Nell'intervento - spiegano da Acea - si è coniugato sostenibilità ambientale, promuovendo azioni mirate a minimizzare gli impatti sull'ecosistema, ed efficienza depurativa, con l'installazione di nuova strumentazione sulla griglie di selezione che garantisce una migliore funzionalità dell'impianto dal punto di vista depurativo, con l'ottimizzazione della qualità dei fanghi prodotti».

«Inoltre - viene sottolineato - è stato potenziato poi il sistema di abbattimento odori e il trattamento delle molecole odorigene che avviene attraverso la nebulizzazione di oli essenziali naturali nell'aria. Non è stata tralasciata l'implementazione del tele-controllo, in modo da rendere possibile l'ottimizzazione della forza lavoro garantendo un monitoraggio costante del processo, assicurando, così, interventi puntuali e mirati».

«La possibilità, infatti - si ricorda - di visualizzare in tempo reale le anomalie facilita anche la manutenzione di tipo intelligente, con interventi umani che arrivano prima dei guasti veri e propri». Ma i lavori hanno riguardato anche altri contesti.

«Importante anche l'intervento di efficientamento del sistema di illuminazione che ha previsto l'installazione di sorgenti luminose a led per l'intera area dell'im- pianto. Il nuovo sistema luminoso, oltre a favorire un migliore comfort visivo, consente di ottenere un significativo risparmio energetico del 70% dei consumi pre-intervento. Il risparmio è quantificabile in 13.000 kWh/anno che, in termini di CO2, equivalgono ad una emissione annua evitata di 9.000 kg di gas serra ovvero di 33 TEP (tonnellate equivalenti di petrolio)».

«L'intervento di restyling - concludono dalla società - ha interessato l'intera area dell'impianto compresa la sede operativa dedicata. Le opere realizzate hanno avuto come obiettivo la completa riqualificazione dei locali finalizzati al miglioramento in termini organizzativo-funzionale, strutturale-impiantistico e operativo. Oggi il depuratore ha un minore impatto visivo ottenuto dalla tinteggiatura delle opere civili presenti nell'area del depuratore e dal rifacimento dei percorsi pedonali e carrabili».