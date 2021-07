Grotte di Pastena: boom di visitatori a giugno.

Confrontando i dati di giugno 2019 con quelli dello stesso mese 2021 (nel 2020 a giugno le grotte erano chiuse al pubblico per lemisure di contenimento del contagio da Covid-19), si rileva un incremento del 47% di visitatori. Sono 2.256 i turisti che hanno visitato il sito geologico, a testimonianza dell'efficace attività promozionale condotta dalla Regione Lazio con la gestione di LazioCrea.

Gli entusiasmanti dati giungono dall'ufficio stampa di Albino Ruberti, capo di gabinetto della presidenza della Regione Lazio, che spiega: «Stiamo lavorando alla valorizzazione di questi luoghi straordinari da un punto di vista storico, naturalistico e culturale. Le grotte ospitano un ricco calendario di eventi estivi: fino a settembre, concerti, teatro, clownerie, laboratori per grandi e bambini,ma ancheescursioninaturalistiche, percorsi in bicicletta, visite guidate, giornate dedicate alla ricca offerta enogastronomica del territorio e molto altro».

Un programma dedicato a tutte le età e consultabile sul sito internet www.grottepastenacollepardo.it.

Soddisfatto il sindaco Arturo Gnesiche guardaalfuturo conottimismo: «L'impegno assiduo e costante di LazioCrea e la certosina dedizione dei suoi dipendenti stanno segnando un importante segno di svolta rispetto alle difficoltà e alle limitazioni organizzative e gestionali del recente passato. Un'estate ricca di eventi accanto alla bellezza di luoghi unici rendono il nostro paese una meta obbligata per quanti vogliono tornare ad ossigenare i polmoni e sgranchirsi le gambe.

È l'inizio di una nuova fase di concertazione tra enti e associazioni locali e le istituzioni regionali che hanno in carico,ea cuore,lavalorizzazione e la conservazione di uno dei più prestigiosi siti naturalistici d'Italia. Un motivo in più conclude il sindaco Gnesi per dire con orgoglio: benvenuti a Pastena».