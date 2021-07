Per il quinto anno consecutivo il "Carosello - Festival artisti di strada" ha vinto il bando della Regione Lazio posizionandosi, per il secondo anno, al primo posto tra i progetti finanziati per la sezione "artisti di strada e festival circensi" con il punteggio massimo. Quest'anno la manifestazione, ideata da Paolo Quintiliani con il "Teatro della Luna" e Lucia Mattei, patrocinata dal Comune di Paliano, si terrà nei giorni 30 e 31 luglio e 1 agosto 2021, come sempre ospitando artisti nazionali e internazionali provenienti dalle migliori scuole di circo contemporaneo, con spettacoli dal vivo, teatro, artisti di strada, street band e formazione con laboratori di giocoleria.

Soddisfatto il vice sindaco e assessore alla cultura e al turismo Valentina Adiutori: «Il festival, giunto alla XIX edizione, valorizza la creatività emergente e i linguaggi contemporanei, vantando, già nelle sue precedenti edizioni, la partecipazione di artisti di altissimo livello. Arte, espressività e creatività: una combinazione fantasiosa e brillante che garantisce ogni anno divertimento fra i piccoli e attrazione per i grandi».