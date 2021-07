Incidente mortale questa notte in via per Casamari nel territorio tra Frosinone e Alatri. La vittima è un quarantenne di Veroli alla guida della sua auto uscita fuori strada. È successo intorno alle 2. Inutile la corsa in ospedale. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul posto oltre al personale medico sono intervenuti i carabinieri per i rilievi di rito.