«La città natale di Vittorio De Sica, attore e regista tra i massimi esponenti della cinematografia mondiale, deve colmare un vuoto che perdura ormai da troppi anni legato alla mancanza di idonei spazi per lo svolgimento di manifestazioni teatrali e cinematografiche, concerti, conferenze, convegni e eventi di vario genere».

Lo sostiene l'attivista del M5s Sergio Maciocia, che aggiunge: «Occorre profondere ogni sforzo per la realizzazione di un centro per la cultura, l'arte e lo spettacolo che, previa consultazione dei cittadini, potrebbe essere intitolato alla memoria di Vittorio De Sica».

L'impegno del M5s Sora è dunque quello di adoperarsi per l'obiettivo di realizzare una struttura dotata di cinema-teatro, spazi per corsi, scuola di musica, attività di associazioni e organizzazioni impegnate in produzioni teatrali, musicali e cinematografiche.