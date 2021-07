Due anni in abbreviato e la patente sospesa per quattro. Questa la sentenza pronunciata mercoledì dal giudice per le udienze preliminari del tribunale di Cassino Vittoria Sodani nei confronti di Ugo Castrechini di Pontecorvo, il settantunenne coinvolto nell'incidente in cui perse la vita il giovane Fabio Zonfrilli, 30 anni, dipendente dell'Agc Automotive, ragazzo ben voluto da tutti e conosciutissimo per la sua passione calcistica.

La notizia della morte di Fabio, noto in tutta la provincia anche per aver giocato in varie squadre di calcio della zona nonché in alcune professionistiche fu un vero e proprio terremoto: non solo la città fluviale ma l'intero territorio furono scossi dalla tragedia. La seconda a distanza di pochi giorni dalla morte di Roberto Sandirocco, trentunenne di Pontecorvo.

I fatti e la decisione

Fabio Zonfrilli, lo ricordiamo, perse la vita nel tardo pomeriggio del 25 luglio del 2019 a Melfi di Sotto: il terribile impatto tra la sua Suzuki Bandit 600 e la Fiat Punto condotta dal settantenne fu fatale. Poi a distanza di poco più di un anno il pm Siravo chiese il processo a carico dell'automobilista. I familiari della vittima, attraverso il responsabile della sede di Roma, Angelo Novelli, si sono affidati a Studio3A-Valore spa società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini in collaborazione con l'avvocato del Foro di Napoli, Vincenzo Cortellessa.

Per fare piena luce sui drammatici fatti, è stato nominato come ctu l'ingegner Lucio Pinchera per una perizia cinematicanecessaria aricostruire dinamica e cause dello schianto: alle operazioni peritali ha partecipato, come consulente di parte della famiglia, anche l'ingegner Francesco Galise, messo a disposizione da Studio3A. Mentre la difesa del settantunenne si è rivolta altecnico Zurich, l'ingegner Frezza, che si è focalizzato soprattutto sulla velocità raggiunta. Mercoledì, dopo le discussioni, la sentenza di primo grado: due anni, pena sospesa (nessuna menzione) per il settantunenne, finito a processo per omicidio stradale. Patente sospesa per quattro anni.

Novanta giorni per le motivazioni. La difesa di Castrechini ha già annunciato appello.