Ieri in Italia 882 casi positivi: mercoledì erano stati 776.

Le vittime sono state 21, 3 in meno rispetto al giorno precedente. Dall'inizio dell'epidemia 4.260.788 contagiati e 127.587 morti. In isolamento domiciliare ci sono 47.597 persone. Il tasso di positività è 0,46%. Nel Lazio 72 contagi, 21 in più rispetto alle ventiquattro ore precedenti. Su un totale di oltre 24.000 test: 9.000 tamponi molecolari e 15.000 antigenici. I decessi sono stati 3 (mercoledì erano stati 7). Il rapporto tra positivi e tamponi è allo 0,7%, ma considerando anche gli antigenici la percentuale scende a 0,2%. A Roma 46 casi positivi.

Sul versante dei vaccini, superati 5,3 milioni di dosi somministrate. E ancora una volta zero decessi nelle province di Rieti, Latina, Frosinone e Viterbo. Oggi aprono due nuovi centri di vaccinazione: presso Amazon Italia Logistica di Passo Corese e presso il Porto di Civitavecchia. Open Night al Santo Spirito: dalle 15 di sabato 3 luglio alle 8 di domenica 4 luglio.

La prenotazione si effettua da https://openight.aslroma1.it fino alle ore 24 di venerdì 2 luglio. Per prenotare è necessario inserire i propri dati: nome, cognome e recapito telefonico.

Completata la registrazione, un messaggio sms comunicherà il numero di prenotazione da esibire all'accoglienza. Bisogna portare con sé la tessera sanitaria o documento di identità. L'assessore regionale alla sanità Alessio D'Amato, ospite di "Radio Anch'io" su Rai Radio 1, ha detto: «A luglio abbiamo un problema con Pfizer che non sta anticipando le dosi come ha fatto invece a giugno. Nel Lazio abbiamo il 10% dei casi da variante Delta, l'Ecdc ha già detto che molto presumibilmente ad agosto questa variante sarà prevalente. Nel Lazio sequenziamo il 100% dei

tamponi positivi. Mesi fa a livello nazionale si era deciso di fare un Consorzio ma ancora non è partito». Poi l'assessore ha aggiunto: «C'è anche il fatto

che noi tutti attendevamo il vaccino Curevac che però non ha superato gli standard europei e questo ci porta in difficoltà».