Questa mattina alle 10.30, nella chiesa parrocchiale del Crocifisso, a Veroli, l'ultimo saluto a Egidio Magnante, il settantenne trovato senza vita venerdì sera in un campo a Castelmassimo. Mercoledì è stata effettuata l'autopsia. Da chiarire infatti se l'uomo sia stato ucciso dal mezzo agricolo che lo ha travolto oppure se abbia accusato un malore che gli ha poi fatto perdere il controllo del trattore.

Per la sua morte nel registro degli indagati sono state iscritte tre persone: si tratta dei proprietari del terreno dove stava lavorando Magnante venerdì. La morte del settantenne, da tutti conosciuto come "il trattorista", ha destato dolore e incredulità. Tutti lo ricordano come una persona di gran cuore, cordiale, disponibile.

Per anni nel comitato festeggiamenti di San Rocco, nella zona del Crocifisso, dove abitava con la famiglia.

Sempre in prima linea per aiutare il prossimo.