E' morto a dieci anni travolto da un getto di grano appena trebbiato lanciato da un macchinario nel cassone di un grande rimorchio dove il piccolo stava giocando. La tragedia arriva da Sommariva Bosco, in provincia di Cuneo e si è consumata nell'azienda agricola di famiglia della vittima.

I familiari erano poco lontano e hanno subito dato l'allarme. Oltre ai carabinieri è anche intervenuto l'elisoccorso. Vani i tentativi di rianimare il bambino.

La Procura di Asti ha aperto un fascicolo sull'incidente e ha disposto l'autopsia prima del nulla osta per i funerali. Difficile al momento capire se il piccolo sia morto per soffocamento o schiacciamento, oppure per un malore provocato dalle esalazioni del grano stesso.