A Roccasecca, i Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Pontecorvo hanno denunciato un 27enne del luogo (già censito per reati in materia di stupefacenti e sottoposto ad avviso orale), poiché resosi responsabile di "guida in stato di ebrezza".

In particolare, l'uomo, coinvolto in un sinistro stradale a Pontecorvo, è stato sottoposto al test dell'etilometro risultando positivo con un tasso alcolemico pari al doppio del limite consentito.

Nei confronti del giovane si è proceduto anche al ritiro della patente di guida.