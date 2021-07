L'ormai ex sub-commissario della XVII Comunità Montana, nonché consigliere comunale del Pd a Minturno, Americo Zasa, ha annunciato l'installazione di cinque lampioni fotovoltaici per l'illuminazione pubblica in via Monte Natale Inferiore a Minturno.

«Con questo altro risultato ha dichiarato Zasa si conclude il mio impegno, inizialmente come assessore e vice presidente e infine come sub commissario, nella XVII Comunità Montana Monti Aurunci, che, purtroppo, la giunta Zingaretti, ha deciso di trasformare in Unioni dei Comuni; una operazione ancora in alto mare, ritardata ulteriormente dalla revoca dell'incarico ai sub commissari, lasciando soltanto i commissari. Mi preme ringraziare il segretario Paolo Rispoli, il commissario Alfieri Vellucci, il geometra Maurizio Sinapi e il responsabile Pasquale Sarao, per la realizzazione della suddetta illuminazione».