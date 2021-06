Alessio Sabellico ha centrato il suo sogno. Oggi alle 13 davanti alla commissione d'esame presso il liceo Scientifico "Luigi Pietrobono" di Alatri ha ottenuto l'atteso diploma.

Grazie al grande cuore dei suoi compagni di classe che gli hanno prestato la voce nella lettura della tesina preparata con il supporto della professoressa Lenni Berardi. Tanta emozione al suo ingresso in aula ma la presenza dei compagni lo ha accolto con un grande sorriso e sostegno morale.

Al termine della lettura della tesina la commissione d'esame ha decretato il suo giudizio dando cento centesimi ad Alessio che felicissimo per il risultato è stato abbracciato dai suoi compagni di classe e ovviamente dalla sua famiglia. Un bellissimo gesto quello compiuto dai suoi compagni di classe e amici che Alessio neo diplomato non dimenticherà mai.

Grazie a questi ragazzi che escono dal liceo scientifico diretto da Simona Scarsella e da un ottimo corpo docente veramente.....maturi non solo sotto l'aspetto formativo e didattico. Infine un pensiero ai genitori di Alessio, emozionati, commossi ma strafelici e orgogliosi. Anche loro non dimenticheranno mai questa bellissima giornata vissuta dal loro amato figlio, dove hanno vinto la condivisione, l'inclusione la vera amicizia tra ragazzi. Un bel segnale per il futuro.