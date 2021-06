Quattro nuovi positivi al Covid-19 in Ciociaria. Dopo "quota zero" raggiunta ieri, oggi il numero dei nuovi casi si riporta nella media dei giorni scorsi. I tamponi effettuati sono stati 613, i negativizzati sono 12.

Dei quattro nuovi positivi due sono di Alatri, uno di Roccasecca e uno di Veroli.

Il confronto con ieri

Il Covid non ha fatto registrare nessun positivo ieri in provincia di Frosinone. Non succedeva da 288

giorni e 31.387 contagi. Nel bollettino, oltre allo

zero alla voce nuovi positivi e a quella dei decessi si registrano 7 guariti.

Il fronte delle vittime

Negli ultimi 21 giorni si conta una sola vittima, mercoledì scorso. Da allora altri sei giorni di fila senza decessi. La passata settimana, pertanto, ne è stato

registrato uno contro lo zero di quella prima e l'uno del periodo dal 7 al 13 giugno. Poi nelle due settimane precedenti se ne sono avuti per entrambe 3.