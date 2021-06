Torna lo spettro del Covid-19 a Sant'Ambrogio sul Garigliano. Nel piccolo centro della Valle dei Santi non si registravano casi di Coronavirus dal mese di gennaio.

Ora invece c'è una persona positiva, confermata dall'Asl nella comunicazione che ha inviato al Comune.

Stando ad alcune indiscrezioni, si tratterebbe di un giovane. «La persona positiva è attualmente in isolamento domiciliare - ha spiegato il sindaco Sergio Messore - e ha attuato tutte le prescrizioni previste nei protocolli sanitari. Al nostro cittadino a nome mio e di tutta l'amministrazione comunale rivolgo sentimenti di vicinanza e di solidarietà con gli auguri di una rapida e pronta guarigione».

Poi Messore fa appello alla popolazione: «Raccomando a tutti coloro che ancora non hanno terminato il ciclo vaccinale, soprattutto ai più giovani, di continuare a rispettare le regole». Un monito importante ora che siamo in "zona bianca" e che possiamo togliere la mascherina all'aperto. «Il dispositivo di protezione per sé e per gli altri va comunque indossato in presenza di altre persone. Forse le misure di contenimento sono state allentate un po' troppo presto, con questa apertura totale non abbiamo più il controllo della situazione e la fascia giovanile che è quella che ha più contatti relazionali e interpersonali non ha ancora ricevuto il vaccino o ha ricevuto solo la prima dose» conclude.