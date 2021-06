La riapertura della provinciale 125 Suio-Valle dei Santi diventa di nuovo motivo di scontro tra le parti politiche di Castelforte.

L'altro ieri, come già annunciato, il primo cittadino, Giancarlo Cardillo, ha comunicato di aver ricevuto la conferma da parte dell'ingegner Roberto De Angelis di Astral, che domani la strada che collega l'area termale alla Ciociaria sarà riaperta al transito.

Si tratta, indubbiamente, di una buona notizia che consente ai tanti frequentatori delle Terme di Suio di raggiungere più agevolmente gli stabilimenti termali, i centri benessere e i impianti di piscine. La notizia era stata anticipata nel corso dell'incontro avuto l'altro pomeriggio in comune tra il sindaco Cardillo, l'ing.

De Angelis e i termalisti della Fost.

In un post lo stesso Cardillo, riferendosi ai suoi oppositori, ha scritto «Noi governiamo, voi Facebook e stampa». Immediata la risposta del candidato a sindaco Angelo Felice Pompeo, che accusa il sindaco di attribuirsi «meriti che non ha e addirittura lancia accuse a tutti gli altri che hanno lavorato in silenzio senza aver a disposizione l'amministrazione comunale».

Pompeo ha sottolineato l'operato del consigliere regionale Pino Simeone, il quale ha chiesto delucidazioni ai vertici dell'Astral, presentando poi una interrogazione. «Nel post - continua Pompeo - afferma, sapendo di mentire, che grazie a lui tra qualche giorno riaprirà la strada provinciale via delle Terme e ciò, come tutti sappiamo, non è affatto vero. La verità è invece che i termalisti di Suio sulla questione sono stati completamente abbandonati dal sindaco e sono stati costretti a porre in essere una serie di azioni verso l'Astral, con una diffida e la richiesta di accesso agli atti, per accertare, tra l'altro, quale fosse il termine di inizio e di termine degli stessi. Del resto nelle ultime comunicazioni dei termalisti il sindaco non figura neanche negli indirizzi e per questo forse non sa che l'Astral aveva comunicato la imminente riapertura della strada.

Pertanto - ha concluso Pompeo -il sindaco Cardillo farebbe bene a dire che i termalisti sono stati veramente bravi ed hanno sopperito alle mancanze sue e della sua amministrazione che non è stata in grado di tutelarne i legittimi interessi».