Affidati i lavori per la manutenzione delle strade comunali dissestate e cosparse di buche. Le vie interessate dagli interventi sono quelle al servizio delle località Varane, Forestelle, Savinelle, Colle Quartarano, Santa Lucia, Colle Cisterna e Colle San Giovanni.

In queste zone, l'asfalto dissestato e le buche rendono le vie insicure per tutti coloro che le percorrono quotidianamente, diretti verso il centro del paese o i Comuni limitrofi. Soprattutto durante l'inverno, le piogge rendono viscido l'asfalto, nascondono le insidiose voragini generando seri pericoli.

Proprio le piogge invernali hanno contribuito a rendere la situazione più grave. Di qui, gli interventi programmati dall'Amministrazione Ciccone, attenta alle esigenze dei cittadini e soprattutto alle necessità del territorio, soprattutto quando si parla di sicurezza. La rete viaria del territorio comunale a Pofi è articolata ed estesa; la vasta periferia che arriva nelle campagne è dotata di tracciati che necessitano di manutenzione costante, anche perchè in molti casi sono percorsi da mezzi agricoli. Pertanto, sono state effettuate verifiche sul territorio e rilevate le esigenze, con l'elenco delle priorità sulla base delle risorse disponibili, per programmare gli interventi.

I cittadini chiedono attenzione e ascolto, il sindaco Tommaso Ciccone è impegnato a garantire in paese la costante presenza di una Amministrazione pronta all'ascolto e a operare per la salvaguardia dell'ambiente, la tutela dei cittadini, la cura dei beni comuni. In una piccola comunità serve anche la progettualità semplice e la pianificazione a breve e medio termine, che assicurano vivibilità e livelli soddisfacenti di benessere.