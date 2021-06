Si stanno svolgendo le ultime procedure per dare continuità a un progetto ormai consolidato nel tempo, che vede il Comune di Villa santo Stefano particolarmente attento alle esigenze dei più piccoli, tanto da meritarsi l'appellativo di "Città dei ragazzi".

Si stanno valutando i collaboratori che staranno al fianco dei bambini e degli adolescenti che vorranno iscriversi al centro estivo comunale "La Compagnia dei Sogni", in programma dal 5 luglio al 12 agosto. L'Amministrazione comunale, infatti, attraverso un apposito avviso pubblico di orientamento al lavoro con selezione per titoli, sta per conferire tre incarichi di collaborazione a tempo determinato di educatore presso il centro estivo comunale "La Compagnia dei sogni".

La ricerca di personale qualificato è stata svolta tenendo ben presenti le linee guida per la gestione in sicurezza delle attività educative e ricreative, oltre che per il benessere dei minori durante l'emergenza Covid-19. Una selezione "ad hoc", visto che i candidati sono stati scelti tra chi possedeva attestato di qualifica; diploma di scuola superiore; laurea magistrale Lm-50 (Programmazione e gestione dei servizi educativi), Lm-57 (Scienze dell'educazione degli adulti e della Formazione), Lm-85 (Scienze pedagogiche). Tutti rigorosamente residenti nel Comune di Villa Santo Stefano.

I vincitori del bando dovranno garantire la sorveglianza dei gruppi di bambini e ragazzi del centro estivo comunale "La Compagnia dei Sogni"; la collaborazione alla progettazione e gestione delle diverse attività che il Comune programmerà per gli iscritti al centro estivo; la predisposizione e la realizzazione dei laboratori formativi per i ragazzi e bambini partecipanti. Il trattamento economico verrà deciso con una apposita delibera di Giunta.