Una proroga di un mese per il conferimento dei rifiuti della provincia di Frosinone presso le discariche di Viterbo e Civitavecchia. Mentre per quanto riguarda Roma, la soluzione provvisoria prevede che «gli scarti derivanti dal trattamento dei rifiuti indifferenziati» vadano a Viterbo fino al 15 luglio, in attesa che venga perfezionata la procedura con alcune società gestrici di discariche fuori regione.

Il piano per la Ciociaria

Dal 1° luglio, fino al 31, la Società Ambiente Frosinone, gestore dell'impianto di trattamento meccanico biologico di Colfelice, potrà conferire gli scarti prodotti, pari a 240 tonnellate al giorno, rispettivamente: 200 tonnellate al giorno presso la discarica Ecologia Viterbo e 40 presso la discarica Civitavecchia Fosso Crepacuore.

«Non essendo disponibile come si legge nell'ordinanza alcuna capacità di smaltimento in discarica nell'Ato Frosinone». Fino ad oggi i quantitativi che la Saf conferiva erano 100 tonnellate presso la discarica di Viterbo e 40 presso quella di Civitavecchia. Ci saranno quindi 100 tonnellate in più al giorno. E sono quelle di una parte dei quantitativi dell'immondizia di Roma che verranno trattati presso l'impianto di Colfelicee poi inviati in direzione Viterbo.