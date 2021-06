Scongiurato il periodo Covid, riprende l'attività con un laboratorio estivo dell'Accademia di Voci Bianche diretta dalla maestra Elena Domascheva, un nome di prestigio che la cittadina termale si pregia di avere nel proprio parterre. Nel laboratorio estivo si svolgerà un corso di 10 lezioni di canto in coro per i bambini dai 5 a 12 anni durante il mese di luglio. Anche se la situazione odierna va migliorando si rispetteranno ugualmente tutte le norme di sicurezza anti Covid.

«Facendo questo corso i bambini - dichiara - riceveranno le conoscenze pratiche, basilari del canto corale per, in avvenire, poter entrare a far parte dell'Accademia di Voci Bianche giunto al secondo anno. I bambini saranno coinvolti nel modo più divertente, sicuro e costruttivo sia per la loro mente sia per il corpo. Tutte le lezioni sono basate su un sistema pratico, approvato da molti specialisti nel settore».

«Il corso - puntualizza - si svolgerà presso lo splendido Salone Mescita della Fonte Bonifacio VIII». Prima dell'inizio del corso ci sarà un incontro, il primo luglio alle ore 19:00 presso la Palazzina Medica in piazzale Nassiriya, con i genitori dove la maestra Elena Domasheva spiegherà tutti i dettagli e risponderà ad eventuali domande. La maestra sarà coadiuvata dalla maestra al canto Bernardina De Carolis. Curerà le pubbliche relazioni Isabella Moro.

Insomma l'ennesima attività si appresta a "mollare l'ancora" e a riprendere in pieno lo svolgimento con la maestra Domoscheva e il suo staff che hanno in serbo tante ottime iniziative per i bambini e ragazzi. L'accademia è un ottimo trampolino di lancio verso il meraviglioso mondo del canto e un nome prestigioso come quello di Domoscheva è altisonante e sinonimo di riuscita.