Dopo il lungo stop per la pandemia tornano le attività del Centro sociale per anziani della cittadina termale. La prima esperienza post Covid è stata più che soddisfacente, ora per metà settimana si discuterà sul calendario delle nuove ed interessanti attività. Intanto, però, il soggiorno marino ha fatto tornare il sorriso agli anziani e di questa esperienza molto soddisfatto è stato il presidente Lorenzo Simoni.

«Anche quest'anno contro ogni aspettativa siamo riusciti ad organizzare il soggiorno marino, la partecipazione è stata immensa. Domenica sera infatti sono rientrati a Fiuggi dopo 15 giorni di mare e spero di rilassamento, tutti un po' stanchi ma contenti, i nostri soci. E la loro soddisfazione l'ho potuta constatare con i ringraziamenti ricevuti, che sinceramente ci inorgogliscono e ci fanno aumentare la forza e la voglia di andare avanti nel nostro cammino».

«Sicuramente qualcuno sarà stato meno soddisfatto degli altri, ma certamente quello che ho potuto constatare nell'accoglienza, nella pulizia, nel cibo, nel servizio, nella spiaggia e nel saluto finale, non dico che sia stato ineccepibile, ma molto buono sicuramente». Il presidente ricorda che «tra settembre e ottobre ci saranno le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, democraticamente aperte a tutti i soci».

«Infine un grandissimo ringraziamento a Simonetta, la responsabile, che con molta professionalità (nel vero senso della parola) è riuscita a portare avanti il soggiorno smussando le varie angolazioni. Un ringraziamento ai collaboratori Maria e Andrea e a Luciano tecnico/cantante del nostro karaoke. Per ultimi e non per importanza, Settimio, Giulio e Elia per l'aiuto (fisico) dato. Per il trasporto la ditta Berardi. Infine un grazie alla proprietà dell'Hotel Miramare»