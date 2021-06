La Asl di Frosinone ha predisposto un avviso pubblico per richiedere un contributo destinato alle persone affette da malattie oncologiche e a coloro che sono in attesa di trapianto di organi solidi o di midollo. Grazie al fondo apposito stanziato dalla Regione Lazio, anche per il 2021 si rinnova tale contributo quale segno tangibile di vicinanza e aiuto a coloro che si trovano in condizioni di disagio.

La scadenza dell'Avviso pubblico è prevista per il 31 luglio prossimo, per cui occorre presentare la richiesta entro tale data. Per poter accedere al contributo, occorre presentare: Attestazione Isee non superiore a 15.000 euro, certificazione del Centro dove si è in cura Esenzione codice 048 (per le persone affette da patologie oncologiche.)

Il modello di domanda è pubblicato nel sito aziendale: https://www.asl.fr.it/delibera-n-455-de-15-06-2021 Tutte le informazioni necessarie per la compilazione della domanda, compreso la possibilità di ritirare il modello, saranno fornite presso i Punti Unici d'A ccesso (PUA) della ASL di Frosinone, in ognuno dei Distretti Sanitari (Anagni/Alatri, Frosinone, Sora, Cassino).