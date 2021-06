Continuano i lavori di riqualificazione del centro storico a Castelnuovo Parano. E' stato terminato infatti un altro tratto di strada che conduce all'antico nucleo del paese, e altri lavori sono in corso per l'abbellimento ma anche la messa in sicurezza della zona. «Il nostro è un paese, un centro storico, sempre più bello, vivibile ed accogliente», ha detto con orgoglio il sindaco Oreste De Bellis, che segue in prima persona i cantieri e i progetti.

Tra questi c'è anche quello di restaurare i resti del castello che dà il nome al piccolo centro, che nel frattempo ha restituito ceramiche di vario genere e una palla in pietra di bombarda. Nel fine settimana, intanto, il comune ha dovuto gestire una improvvisa interruzione idrica causata dalla rottura di un tubo dell'adduzione in località Terra. Avviata la richiesta per un'urgente riparazione del guasto, qualche ora dopo il problema è stato risolto.