"Prenditi cura di te" è il nuovo appuntamento nel calendario della salute promosso dal vicesindaco Federica Aceto, insieme al gruppo di FdI e all'Amministrazione comunale. Un appuntamento presente già nel programma elettorale del sindaco Caligiore, che ha tenuto per sé la delega alla Sanità e che della prevenzione fa un obiettivo prioritario anche nel secondo mandato. «Insieme alla dottoressa Antonella Del Brocco, cofondatrice di Apaim - spiega Federica Aceto - e alla presidente Monica Forchetta abbiamo messo in campo una serie di iniziative come un video che mostra l'importanza della prevenzione attraverso il controllo dei nei e per un'esposizione corretta al sole.

Occorre comprendere che ci si può abbronzare anche con l'utilizzo di prodotti solari ad alta protezione. In ogni caso, bisogna prendere altri accorgimenti, come evitare l'esposizione nelle ore più calde, che aiutano a prevenire i tumori della pelle. Sul tema, lanceremo anche un concorso fotografico aperto a tutti, senza distinzione di età e sesso. Basterà fare una foto con il proprio solare, con fattore di protezione 50. Caricarla su Instagram, seguire e taggare la pagina ufficiale del Comune di Ceccano, aggiungendo obbligatoriamente gli hashtag #prenditicuradite #prevenzionemelanoma #amalatuapelleIl contest partirà il 28 giugno (ieri, ndc) e terminerà il 25 luglio».

La dottoressa Del Brocco aggiunge: «L'Apaim è un'associazione che si occupa di prevenzione del melanoma, e da anni opera su tutto il territorio nazionale, promuovendo varie iniziative sull'importanza del binomio prevenzione e diagnosi precoce. Aiutateci, quindi, a trasmettere la cultura della prevenzione, affinchè possa entrare nel nostro quotidiano. Nonostante i grandi passi fatti dalla ricerca, resta l'unica arma che ci permette di accelerare gli interventi».