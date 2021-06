Hanno studiato insieme in questi anni, seppur tra mille ostacoli, dovuti soprattutto alla pandemia. Ma ora saranno la sua voce all'esame di maturità e così i compagni di classe di Alessio Sabellico gli regaleranno questo bellissimo gesto. Domani infatti i ragazzi della 5 C del liceo scientifico "Luigi Pietrobono", diretto dalla dirigente Simona Scarsella, saranno gli artefici di un gesto talmente raro quanto emozionante e solidale allo stesso tempo. Saranno loro che domani alle 13, dinanzi alla commissione d'esame, presteranno la loro voce ad Alessio esponendo ai professori la tesina da lui realizzata insieme alla professoressa Lenni Berardi che gli è stata al fianco in tutto questo periodo.

«Alessio - ricorda la professoressa - non ha potuto frequentare durante la pandemia perché sarebbe stato molto rischioso, ma i compagni di classe non si sono dimenticati di lui e sono rimasti al suo fianco fino alla fine. Alessio ha ricevuto sempre aiuto dai suoi amorevoli compagni di classe ed è stato per loro un esempio positivo da seguire, ha insegnato la gioia di vivere, affrontando ogni giorno con il sorriso e il desiderio di vivere. Questo grande insegnamento è sicuramente più importante del diploma di maturità e resterà per sempre nei loro cuori».

Ma sicuramente il gesto che domani i suoi compagni di classe, una piccola delegazione per il rispetto delle normative anticovid, compiranno resterà nel cuore di questi ragazzi e di Alessio. Oltre che della sua splendida famiglia e del corpo docente che l'ha seguito in questi anni. Un momento emozionante che si vivrà nell'aula del liceo scientifico. Un momento che in tanti porteranno nel loro cuore per sempre. Per la gioia di Alessio che da domani sarà un maturando a tutti gli effetti. Grazie al grande cuore dei suoi compagni di classe.