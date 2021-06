Sventato furto e ladri messi in fuga dai proprietari dell'abitazione presa di mira dai malviventi.

L'episodio è avvenuto domenica scorsa, intorno alle ore 22.30, in via San Paolo, popolosa contrada situata nella immediata periferia del paese.

I proprietari della casa, situata proprio a ridosso della provinciale per Arpino, hanno avvertito dei rumori sospetti e una volta accortisi di alcune persone che si allontanavano di corsa, hanno subito allertato i carabinieri.

Nel frattempo grida e urla hanno attirato l'attenzione di molti cittadini, abitanti in zona San Paolo e Braccio d'Arpino, scesi in strada per commentare l'accaduto.

Sul posto si sono recati anche il sindaco Gianpio Sarracco e il consigliere comunale Gianfranco Rauso. I residenti hanno chiesto a gran voce maggiori controlli anche sulla scia di altri furti avvenuti, di recente, a danno di case occupate solo saltuariamente dai proprietari.

Il primo cittadino ha assicurato che esporrà quanto accaduto ai carabinieri della locale stazione con richiesta alle forze dell'ordine di garantire maggiori controlli nella zona e sull'intero territorio comunale.

Intanto sono in corso serrate ricerche per individuare i malviventi, anche sulla base di alcune testimonianze.