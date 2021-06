Paura nel tardo pomeriggio di ieri ad Ausonia. Un padre e un figlio di Coreno si sono ribaltati con l'automobile e sono finiti in una scarpata. Critiche le condizioni del papà, che è stato ricoverato a Latina.

Viaggiavano a bordo di una Volkswagen Polo un uomo di cinquantadue anni e suo figlio di ventitré anni, entrambi di Coreno Ausonio, quando, intorno alle diciannove, per motivi che saranno chiariti dagli inquirenti solo dopo i necessari approfondimenti, hanno perso il controllo dell'automobile e sono finiti in una scarpata in località Capomazza, nel comune di Ausonia, a pochi passi dall'uscita della superstrada Cassino-Formia. L'impatto con il terreno ha richiamato l'attenzione dei residenti che hanno immediatamente prestato il primo soccorso.

Le condizioni del cinquantenne sono apparse subito le più gravi. L'uomo avrebbe battuto la testa e avrebbe riportato un serio trauma.

Dal luogo dell'incidente, dopo essere stato stabilizzato dai sanitari del 118 e dall'ambulanza San Paolo della Croce di Cassino, è stato trasportato in ambulanza presso il campo sportivo adiacente al Santuario della Madonna del Piano, dove è potuto atterrare un elicottero, che poco dopo si è levato in alto per trasferirlo all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina in codice rosso.

Sembrano migliori le condizioni del figlio, che comunque si è sottoposto ad accertamenti presso l'ospedale Santa Scolastica di Cassino.

Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Pontecorvo guidata dal capitano Tamara Nicolai.

Il veicolo su cui viaggiavano è stato sottoposto a sequestro.