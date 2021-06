«Il tratto della Sr. 82 che dalla rotatoria di San Domenico porta fino a Sora centro finalmente verrà riqualificato». È soddisfatto il consigliere e capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Regione Lazio Loreto Marcelli, dopo avere contattato l'amministratore unico di Astral, Antonio Mallamo. «Si tratta di un'arteria molto trafficata e nevralgica per il nostro territorio, che non può essere lasciata in condizioni disastrose per i moltissimi cittadini che la percorrono.

Per questo ho sentito il sindaco di Sora, Roberto De Donatis che ha condiviso questa necessità, e l'amministratore unico dell'Astral che si è impegnato a intervenire. Già da luglio, sarà contattato l'Ufficio tecnico del Comune di Sora per raccordarsi sui lavori. Ringrazio - conclude Marcelli - l'amministratore Mallamo per la disponibilità mostrata da subito nei confronti di questa richiesta».