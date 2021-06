Microchippatura gratuita per i quattro zampe: uno straordinario successo per l'iniziativa di sabato a Chiappitto con tantissimi proprietari di cani che si sono presentati all'appuntamento organizzato dal Comune, settore Ambiente, insieme all'Accademia "Kronos". Come sempre l'iniziativa, in collaborazione con l'Asl e patrocinio della Regione, è stata riservata a tutti i residenti dei Comuni della Provincia.

Come anticipato, un afflusso incredibile si è presentato a dimostrazione di come questa iniziativa sia sentitissima per cercare tutti insieme di combattere il fenomeno del randagismo. L'associazione "Kronos" guidata da Armando Bruni conferma la sua forza. Sul posto per un saluto il consigliere Maurizio Maggi che volle la convenzione con l'associazione.