Due nuovi positivi al Covid-19 in Ciociaria nelle ultime 24 ore, su un totale di 307 tamponi. Un caso è stato registrato ad Alatri, uno a Cassino. I negativizzati sono sei. Zero le vittime.

Dall'Asl però raccomandano di continuare ad usare prudenza: "Attenzione! DUE non sono ZERO. Senza mascherina, ma senza abbassare la guardia! Il virus è sempre in circolazione. PRUDENZA!" Questo il messaggio dell'azienda sanitaria locale.

Il confronto con ieri

Il bollettino di ieri è stato abbastanza confortante. In

provincia di Frosinone, su 494 tamponi effettuati, sono state riscontrate 4 nuove positività: una

ciascuno a Fiuggi, Paliano, Veroli e Sant'Ambrogio sul Garigliano; 5 i negativizzati e nessun decesso.