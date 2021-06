La notizia della morte di Egidio Magnante, il settantenne trovato senza vita nei campi venerdì sera, da tutti conosciuto come "il trattorista", ha destato tanto dolore e incredulità. Tutti lo ricordano come una persona dal cuore grande, sempre cordiale e disponibile. Per anni nel comitato festeggiamenti di san Rocco nella zona del Crocifisso. Sempre in prima linea anche per aiutare il prossimo. Dedito alla famiglia e al lavoro.

Magnante era uscito di casa con il trattore per andare a lavorare la terra a Castelmassimo. Ma a casa non ha più fatto ritorno. Non vedendolo rincasare i familiari sono andati a cercarlo. È stato il figlio a trovare il corpo senza vita.

Non è chiaro se sia stato ucciso dal mezzo agricolo o se abbia accusato un malore che gli ha poi fatto perdere il controllo del trattore. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Oggi deciderà se disporre o meno l'autopsia.