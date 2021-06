Incidente sul lavoro a Villa Santa Lucia. Un operaio stava eseguendo alcuni lavori nell'abitazione del cugino quando per cause ancora da chiarire è precipitato da una scala, facendo un volo di 6 metri. Immediati i soccorsi. Sul posto il 118 e I carabinieri della Compagnia di Cassino agli ordini del capitano Scolaro e del tenente Giorgione. L'uomo, cosciente, è stato stabilizzato e trasferito in eliambulanza al San Camillo. Indagini sulla dinamica.