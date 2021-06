A un anno esatto dalla scomparsa di Ennio Morricone i comuni di Sora, Isola del Liri e Arpino rendono omaggio al grande maestro con un concerto in programma il 6 luglio alle 21 in piazza Marco Tullio Cicerone, a Carnello, la frazione il cui territorio è diviso fra i tre comuni. Ieri mattina il programma del "Morricone The Memorial Concert" è stato presentato nella sala consiliare di Sora.

Il sindaco di Isola del Liri Massimiliano Quadrini ha espresso la sua soddisfazione: «Ennio Morricone è un simbolo del nostro territorio e mi auguro che sia il simbolo di una ripartenza per Carnello quale fulcro occupato da tre amministrazioni».

Per Arpino è intervenuto il consigliere delegato alla cultura Niccolò Casinelli: «Questo concerto è un bellissimo esempio di cooperazione. Non era scontato che i nostri tre comuni si unissero per celebrare la figura di Morricone e lo facessero proprio a Carnello, un territorio con la sua identità culturale ed economica e al quale va restituita la sua centralità con un evento di altissima qualità».

Entusiasta anche il sindaco di Sora Roberto De Donatis: «La scelta di Carnello come luogo dove celebrare il maestro Morricone è stata fatta vista la presenza del fiume Fibreno e in quanto luogo dove confluiscono i nostri tre comuni, territori confinanti e collaborativi. Parlare del maestro significa parlare di ognuno di noi. Con le sue composizioni ha creato un connubio magico tra l'arte cinematografica e l'arte musicale».

Tra gli interpreti della serata il soprano Orietta Manente, il violinista Loreto Gismondi, Luigi Mattacchione all'armonica e l'orchestra "Musici Lirenses". Il concerto sarà diretto dal maestro Alessandro Cedrone. Presenterà Ilaria Paolisso.