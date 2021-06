Approvate, senza il voto favorevole delle minoranze, le linee di indirizzo con le quali il Comune di Cervaro ha deciso di procedere all'assegnazione in concessione di un'area di proprietà comunale con destinazione sportiva posta in località "Medaglia d'Oro" per la realizzazione di un nuovo impianto sportivo polivalente. «La norma prevede che la realizzazione degli impianti sportivi possa essere effettuata sia dal Comune, sia da altri enti e da privati e, in quest'ultimo caso, l'utilizzo dell'area dovrà essere disciplinato da apposita convenzione» spiegano dal Comune.

In questi anni "la storia del palazzetto" era diventata una telenovela che ha fatto parlare molto e che ha scatenato polemiche infinite. «Avremmo potuto non fare nulla» affermano dall'esecutivo. Ma «la parola fine che chiuderà la storia e che è stata scritta giovedì».

Il sindaco insieme al presidente del Consiglio, con delega allo Sport Giuseppe Risi, all'assessore ai Lavori pubblici, Antonio Valente, e a tutti i colleghi di amministrazione, ha annunciato l'indirizzo di recuperare la struttura a suo tempo costruita e lasciata nel degrado.

«Una struttura grande, moderna, funzionale, capace di ospitare gare sportive di livello nazionale. A pochi mesi dal nostro inizio del mandato amministrativo e della mia esperienza da sindaco, riaffidiamo in dote alla Città di Cervaro un palasport moderno, capiente e bello a vedersi, facilmente raggiungibile e una struttura che darà un'accelerata decisiva alla promozione del nostro territorio. La Città di Cervaro acquisisce un nuovo elemento di richiamo e di centralità.

L'impianto sarà a disposizione della città e sarà un'ambizione molto più alta dare vita anche a una vera e propria "Città delle Arti e dello Sport", dove sia possibile l'organizzazione di eventi di grande rilevanza». L'accesso agli impianti sarà comunque disciplinato dal Regolamento Comunale per l'utilizzazione di impianti sportivi, secondo un calendario ed orario di fruizione.