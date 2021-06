Il referente ceccanese di "PlasticFree", Marco Bovieri, ha chiamato a raccolta i volontari per un nuovo appuntamento di tutela ambientale.

«Domenica 27 giugno (domani, ndc) saremo di nuovo in piazza XXV Luglio per il quinto evento targato "PlasticFree" e questa volta agiremo su due luoghi storici di Ceccano: il Belvedere e l'antico frantoio del Montano lasciati per troppo tempo nell'incuria generale, tanto da diventare discariche a cielo aperto in pieno centro.

Facendo sempre molta attenzione e sperando in una grande partecipazione, grazie ai volontari e al sostegno dell'Amministrazione comunale, in particolare dell'assessorato all'Ambiente che ha stanziato ingenti fondi per bonificare l'area, tutti insieme restituiremo a questi luoghi lo splendore che meritano». Per info e adesioni i numeri sono: 331-2796753 (Paolo), 346-6851855 (Marco).