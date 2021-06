Diramato l'avviso esplorativo per acquisire manifestazione di interesse finalizzato all'individuazione di immobili da destinare in locazione ad uso artigianale/commerciale ubicati nel centro storico di Veroli. L'amministrazione comunale, con questa iniziativa, intende sostenere la ripresa post-covid, mettendo a disposizione fondi in grado di sostenere le spese di locazione di quelle attività, specie le micro e medie imprese impegnate nel settore artigianale/commerciale che intendono stabilire la sede della propria attività nel centro storico di Veroli.

A questo primo avviso ne seguirà un altro diretto ad individuare soggetti interessati all'apertura di nuove attività. Si tratta di una fase, quindi, fondamentale per il reperimento di locali nel centro storico dove poi consentire ad attività di intraprendere nei settori che, nel contesto urbano di Veroli, contribuiscono all'ulteriore valorizzazione del territorio ed alla crescita del tessuto economico locale.

Tutti coloro che intendono provvedere a presentare manifestazione di interesse sulla disponibilità di immobili nel centro storico di Veroli da destinare a locazione per uso artigianale/commerciale, possono consultare l'avviso pubblico sul sito istituzionale del Comune di Veroli all'indirizzo: www.comune.veroli.fr.it dove troveranno ogni utile riferimento. Le domande entro il 30 luglio.