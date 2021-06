Concorsi truccati con tracce già rese note: giovedì 13 avvisi di garanzia, perquisizioni in tutto il Cassinate, a Frosinone, Arce, Roma e Napoli.

Con maxi sequestri di documenti, un paio di pc, tablet, memory card, supporti esterni e tredici cellulari per poter esaminare ogni cosa con accuratezza.

Per poter valutare gli elementi in modo complessivo e così escludere o comprovare possibili collegamenti tra i tredici indagati e il concorso pubblico bandito nel 2019 dalla XV comunità montana "Valle del Liri" per l'assunzione di un agente di polizia municipale a tempo indeterminato per il Comune di Villa Santa Lucia.

...Continua...