Schianto a Sant'Apollinare tra un'auto e una moto. Ferito un trentenne in sella alla sua due ruote. L'incidente è avvenuto davanti al cimitero di Sant'Apollinare. Nell'impatto tra una Bravo condotta da un trentaseienne e la moto, ad avere la peggio il trentenne sul bolide a due ruote. In un primo momento si è tenuto il peggio. Il giovane condotto al Santa Scolastica è stato sottoposto agli accertamenti del caso e per fortuna l'allarme è rientrato: non è in pericolo di vita.