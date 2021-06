La Casilina si conferma ancora una volta una strada a rischio: ennesimo incidente questo pomeriggio a Ferentino, nel tratto che va dall'incrocio Bassetto alle Terme Pompeo. Verso le ore 17, all'ingresso di via Madonna di Fatima, si sono scontrati tre veicoli. L'impatto è stato piuttosto violento, ma fortunatamente tra feriti e contusi, due o tre - il numero è ancora da accertare - solo uno sembrava in condizioni più serie degli altri, ma comunque nulla di preoccupante. Tuttavia andavano sottoposti agli accertamenti clinici in ospedale gli automobilisti coinvolti nell'impatto. Il posto è stato raggiunto dalle ambulanze e dall'automedica del 118, dai vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i tre veicoli onde evitare incendi e dalle forze dell'ordine per i rilievi. Pesanti le ripercussioni sulla circolazione stradale, completamente bloccata.