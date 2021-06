Sono 753 nuovi casi di positività al Covid 19 in Italia. E 56 i decessi. Il ministero della Salute precisa però che dei 56 decessi, 21 sono relativi a un ricalcolo delle regioni relativi al periodo marzo-maggio. Ieri i casi erano stati 927, i deceduti 10. In totale sono 306 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid con un calo di 22 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero sono stati 8 (ieri erano stati 12). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.899 , in calo di 128 unità rispetto a ieri.