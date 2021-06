Presto ci saranno oltre 400 nuovi loculi al cimitero comunale di Piedimonte San Germano, lungo la Casilina. Sono iniziati i lavori per la costruzione del quinto lotto. Il progetto approvato con la delibera di giunta comunale con oggetto "Costruzione V e VI lotto n° 420 nuovi loculi consiste in una procedura economica di autofinanziamento mediante la quale i cittadini hanno corrisposto la prima rata pari al 40% dell'importo totale per l'acquisto previsto delle concessioni.

«Una volta conclusi i lavori del quinto lotto - fanno sapere dal comune - si procederà anche all'appalto del sesto lotto di cui già risulta prenotata oltre la metà dei loculi». Una notizia particolarmente attesa dai cittadini.