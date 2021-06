Quattro nuovi positivi al Covid-19 in Ciociaria su un totale di 690 tamponi. I negativizzati sono 7. Sul fronte decessi si resta a quota zero vittime. Si conferma il trend.

Dei quattro nuovi positivi uno è ad Alatri, gli altri ad Anagni, Ferentino e Frosinone.

Il confronto con ieri

Il bollettino di ieri riportava appena 3 contagi e 11 negativizzati su 509 tamponi esaminati. I tre casi ad Alatri, Sora e Cervaro. Continua il calo dei contagi in

provincia di Frosinone. Questa settimana non si è mai superata la soglia dei 5 positivi giornalieri, una sorta di record anche questo, considerato che una cosa del genere non capitava dal 14 al 17 settembre con 5 casi in 4 giorni.