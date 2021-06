Ieri è morto il professore Antonio Troisi, per tanti anni il Preside dell'istituto Nautico "Giovanni Caboto". È stato uno dei primi promotori dell'ITS Fondazione "G.

Caboto". Membro del Comitato Tecnico Scientifico ha collaborato alla realizzazione dei Corsi e delle attività formative.

Il ricordo commosso del professore Erasmo Coccoluto: «Hai dedicato 54 anni della tua vita a questa Scuola, prima come allievo, poi come docente e preside.

Tu che insegnavi l'arte dell'andar per mare hai ripetuto spesso ai ragazzi che il problema di chi va per mare, come nel viaggio della vita, è sapere dove sei e dove devi andare. Così, fatto "il punto nave" di dove era l'Istituto, lo hai rivestito di valori ed hai insegnato ai membri del tuo equipaggio come guardare oltre l'orizzonte, come cercare idee e progetti che potevano gonfiare le vele. Ora hai deciso di rompere gli indugi e di fare rotta sui mari dell'Eterno. Tutti gli amici del Caboto e la sua intera comunità, stringendosi intorno alle persone che più ti hanno amato e ti hanno accompagnato lungo le rotte della tua vita, ti vogliono salutare un'ultima volta».

Dalle 15, presso la Chiesa di San Paolo a Gaeta, è stata allestita la camera ardente, alle ore 16 saranno celebrati i funerali.