Promuovere socialità e iterazione all'insegna del divertimento. Così l'amministrazione di Strangolagalli ha scelto di organizzare un soggiorno estivo nel centro sportivo di Roccasecca "Col Gioioso - Parco acquatico". Un progetto pensato per un numero limitato di partecipanti di età compresa tra i 6 ai 14 anni residenti nel comune.

Bambini e ragazzi saranno suddivisi in due gruppi: il primo da lunedì 5 luglio a venerdì 9 per 22 partecipanti; stesso numero per il gruppo che parteciperà sempre per 5 giorni dal 12 al 16 luglio. La domanda d'iscrizione dovrà essere presentata dai tutori degli interessati all'ufficio dei Servizi sociali entro il 2 luglio, corredata da certificato medico.

La spesa complessiva di partecipazione è di 120 euro, il cui contributo a carico delle famiglie sarà di metà importo, il resto integrato dal Comune. Nel pacchetto di servizi sono inclusi il trasporto in scuolabus, il pranzo completo e l'assistenza affidata alla cooperativa "Phantasia". I partecipanti dovranno indossare la mascherina quando saranno in ambienti comuni. Per stabilire l'ordine di partecipazione farà fede il timbro del protocollo con data e ora della presentazione.