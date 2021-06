È un rimprovero composto, com'è nel suo stile, ma perentorio e circostanziato quello che il sindaco di Sant'Ambrogio sul Garigliano Sergio Messore ha fatto ai suoi concittadini: a partire dalla prossima raccolta di rifiuti ingombranti fissata per il 17 luglio gli operatori ritireranno soltanto quelli indicati nella domanda e nel quantitativo riportato.

Al centro dell'avviso che ha diramato nel paese ci sono infatti i rifiuti ingombranti.



Cambio di tendenza

Nel comune che più volte è stato premiato come virtuoso nel settore dello smaltimento differenziato dell'immondizia, ultimamente le cose non vanno bene nella parte che riguarda gli ingombranti.

Un servizio ad hoc

Nel 2015 l'amministrazione comunale del piccolo centro della valle dei santi ha istituito infatti il servizio di raccolta a domicilio degli ingombranti che viene effettuato il terzo sabato di ogni mese. Per ottenere il servizio bisogna preventivamente compilare un modulo, che richiede di indicare espressamente la tipologia degli ingombranti che di volta in volta si possono conferire.



Trasgressori nel mirino

«Purtroppo da qualche mese - ha spiegato il sindaco Sergio Messore - si stanno verificando episodi incresciosi perché in diversi casi è stato conferito un quantitativo di ingombranti che è stato il doppio, il triplo, e addirittura in alcuni casi il quadruplo, di quello indicato nella domanda, oppure di tipologia diversa da quella annunciata. Questi conferimenti - precisa il primo cittadino di Sant'Ambrogio - oltre che contrari al regolamento, impediscono il corretto espletamento del servizio perché l'azienda predispone il personale e l'automezzo per effettuare la raccolta sulla base di quanto indicato nei moduli».



Il precedente e la scelta

E così è accaduto che sabato scorso non è stato possibile effettuare il ritiro a tutti coloro che avevano fatto la domanda perché sono stati lasciati ingombranti in quantità superiore a quella prenotata. Da qui la decisione dell'amministrazione comunale: a partire dalla prossima raccolta del 17 luglio gli operatori ritireranno soltanto gli ingombranti indicati nella domanda e nel quantitativo riportato.