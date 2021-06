Sosta selvaggia da record. Cassino si conferma una delle città più "indisciplinate" quando si parla di parcheggio selvaggio: auto lasciate sugli incroci, davanti ai passi carrabili e sugli stalli riservati ai diversamente abili. Quello del parcheggio sembra essere per i cassinati un vero tallone d'Achille.

Il "vizietto" della sosta selvaggia in città sembra ben più ampio e complesso di quello che appare da un'analisi superficiale: già tre anni fa l'incapacità di rispettare gli spazi e le regole condivise avevano superato ogni limite arrivando a casi da manuale, come quello della signora della Valle dei Santi che aveva raggiunto quota 120 sanzioni; o quello del pensionato di Sant'Elia che stava cercando di "raggiungerla" con quasi un centinaio di verbali a suo carico.

La situazione non appare migliorata, visto che la polizia municipale sta elevando di media una cinquantina di sanzioni al giorno per sosta selvaggia. L'ingresso dei nuovi agenti nel Comando di Cassino ha permesso al comandante Nunziata di controllare meglio la città. I tre nuovi vigili urbani vincitori del concorso Debora Marrocco, 36 anni, di Cassino; Daniele Scopelliti, 44 anni, di Venafro e Marco Fiorini, 31 anni, di Alatri sono stati anche motorizzati: «Da più di 10 anni le moto giacevano inutilizzate. Ora torneranno a nuova vita e rappresenteranno uno degli elementi di rinnovamento di un settore strategico. Aumentando i mezzi a disposizione, aumentato anche le possibilità di spostamento e la rapidità di intervento» aveva dichiarato l'assessore al ramo, Barbara Alifuoco, sempre attenta e presente quando si parla di rendere la città più sicura. E vicina alle esigenze della polizia municipale. Detto, fatto. E dopo una settimana i risultati già si vedono.

«Con l'ingresso delle nuove unità, che vanno a colmare i pensionamenti e le assenze per malattie, sono indubbiamente aumentati i verbali per sosta selvaggia: si vede già un cambiamento. Soprattutto nelle zone maggiormente prese di mira. I tre nuovi agenti, giovani e operativi, sono stati già indirizzati alla viabilità spiega il comandante Giuseppe Nunziata Ci sono aree difficili, dove la sosta selvaggia è davvero importante. Parlo di piazza Marconi, largo Dante, via Pinchera, via del Carmine, via Pascoli».

Una cinquantina al giorno, di media, le sanzioni solo per sosta selvaggia: un elemento che già dà il polso della situazione. Quattro o cinque le zone che meritano la "maglia nera" per i parcheggi senza regole, largo Dante senza dubbi il primo posto. Soprattutto per posteggi sugli incroci, nelle zone interdette cercando di eludere il pagamento del parcheggio eliminando visibilità e sicurezza.

«Invitiamo sempre i cittadini e gli automobilisti prima di tutto al senso civico e al rispetto delle regole. La precedente operazione, quella che portò a scovare ad esempio molti irregolari con il pass per il posteggio dei disabili appartenenti a congiunti morti da tempo, ha poi portato a un graduale rientro di quelle pratiche illegali.

Ora speriamo che anche la nuova stretta porti a un comportamento migliore alla guida».

Intanto, mentre aumentano i controlli, si guarda già al futuro. «Nei prossimi mesi abbiamo in animo di dotare gli agenti di spray urticanti e bastoni distanziatori: un kit per l'autodifesa, a tutela degli agenti presenti oggi più che mai in strada» continua il comandante.

Ipotizzabile pensare addirittura alla dotazione di armi, come i teaser? O è una utopia? «Tutto è auspicabile.

Ma occorre fare i conti con le risorse economiche.

E con la decisione del consiglio comunale che deve approvare una eventuale delibera, ovviamente a maggioranza. Ma non lo escludiamo: dotare gli agenti di teaser potrebbe significare solo maggiore sicurezza in città» conclude Nunziata.